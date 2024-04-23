Паутов (Pautov) Петр Илларионович
Место рожденияд.Южаково Свердловской обл.
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.04.1906
Мать ребёнка: Паутова (Паньшина) Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
19.10.1907
Сын: Паутов (Pautov) Николай Петрович (Nikolay Petrovich)
Мать ребёнка: Паутова (Паньшина) Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
08.02.1910
Мать ребёнка: Паутова (Паньшина) Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: Паутова (Паньшина) Мария Дмитриевна
Смерть
Неизвестно