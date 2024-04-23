Паутов (Pautov) Петр Илларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паутов (Pautov) Петр Илларионович

Место рождения

д.Южаково Свердловской обл.

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Паутов Илларион Сидорович

Мать: Паутова Александра Захаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Паутова (Паньшина) Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
03.04.1906

Сын: Паутов Иосиф Петрович

Мать ребёнка: Паутова (Паньшина) Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
19.10.1907

Сын: Паутов (Pautov) Николай Петрович (Nikolay Petrovich)

Мать ребёнка: Паутова (Паньшина) Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
08.02.1910

Сын: Паутов Алексей Петрович

Мать ребёнка: Паутова (Паньшина) Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Паутов Афанасий Петрович

Мать ребёнка: Паутова (Паньшина) Мария Дмитриевна

Смерть
Неизвестно

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