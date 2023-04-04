Губарев Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Губарева (Праведных) Наталья
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Губарева (Головатая) Мария
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Губарев Митрофан Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
15.08.1910
Сын: Губарев Василий
Мать ребёнка: не указана
Черемхово, Черемховское, Иркутская область
Смерть
Неизвестно