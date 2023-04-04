Губарев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губарев Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Губарева (Праведных) Наталья

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Губарева (Головатая) Мария

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Губарев Митрофан Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
15.08.1910

Сын: Губарев Василий

Мать ребёнка: не указана

Черемхово, Черемховское, Иркутская область
Смерть
Неизвестно

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