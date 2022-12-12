Высоких (Смирнова) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Высоких (Смирнова) Мария Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

1973

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Смирнов Михаил Филатович

Мать: Смирнова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
01.03.1920

Дочь: Нина Константиновна

Отец ребёнка: Высоких Константин Алексеевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Высоких Константин Алексеевич

Смерть
1973
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