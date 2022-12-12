Высоких (Смирнова) Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Смирнов Михаил Филатович
Мать: Смирнова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
01.03.1920
Дочь: Нина Константиновна
Отец ребёнка: Высоких Константин Алексеевич
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1973