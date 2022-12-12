Сизов Дмитрий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.11.1923
Ранение
08.07.1941
Тяжёлое ранение
Военная служба
С 1941 по 1943
связист, 943 стрелковый полк
Ранение
1942
Контузия
Ранение
06.09.1943
Тяжёлое ранение
Военная награда
06.11.1947
Орден Отечественной войны II степени
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно