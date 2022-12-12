Сизов Дмитрий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сизов Дмитрий Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1902 г.р.

Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.11.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сизова Прасковья Ивановна

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Ранение
08.07.1941
Тяжёлое ранение
Военная служба
С 1941 по 1943
связист, 943 стрелковый полк
Ранение
1942
Контузия
Ранение
06.09.1943
Тяжёлое ранение
Военная награда
06.11.1947
Орден Отечественной войны II степени
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сизова Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сизова Прасковья Ивановна

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сизова Прасковья Ивановна

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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