Иващенко Кирилл Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИващенко Кирилл Иванович

Иващенко Кирилл Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Иващенко Александра Кирилловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Щербакова (Иващенко) Екатерина Кирилловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1925

Сын: Иващенко Леонид Кириллович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.