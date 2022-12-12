Воробьёва Вера Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.03.1902
Сын: Воробьёв Алексей Гаврилович
Отец ребёнка: Воробьёв Гавриил Филиппович
Рождение ребёнка
06.08.1903
Дочь: Наталья Гавриловна
Отец ребёнка: Воробьёв Гавриил Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно