Воробьёва Вера Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьёва Вера Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1875 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.03.1902

Сын: Воробьёв Алексей Гаврилович

Отец ребёнка: Воробьёв Гавриил Филиппович

Дикополье, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
06.08.1903

Дочь: Наталья Гавриловна

Отец ребёнка: Воробьёв Гавриил Филиппович

Дикополье, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьёв Гавриил Филиппович

Смерть
Неизвестно
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