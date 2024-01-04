Боровкова (Мануйлович) Наталья Устиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБоровкова (Мануйлович) Наталья Устиновна

Боровкова (Мануйлович) Наталья Устиновна

Место рождения

Мамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Мануйлович Устин Спиридонович

Мать: Мануйлович Акулина Иродионовна

Мамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
19.02.1910 ст.

Муж: Боровков Афанасий Иванович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.12.1911 ст.

Дочь: Боровкова Анна Афанасьевна

Отец ребёнка: Боровков Афанасий Иванович

Поддубно, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close