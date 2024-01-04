Боровкова (Мануйлович) Наталья Устиновна
Место рожденияМамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Мамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
19.02.1910 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.12.1911 ст.
Дочь: Боровкова Анна Афанасьевна
Отец ребёнка: Боровков Афанасий Иванович
Поддубно, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно