сын Василея Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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сын Василея Алексей

Место рождения

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Сын Семиона Василей

Мать: Дочь Иванова Матрена

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Дочь Алексея Дарья

Мать ребёнка: Дочь Иевлева Авдотья

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дочь Иевлева Авдотья

Смерть
Неизвестно
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