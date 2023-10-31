Кокорина Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокорина Анна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1876 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Кокорин Илья Иванов

Отец ребёнка: Кокорин Иван Андреев

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1900

Муж: Кокорин Иван Андреев

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Кокорина Любовь Иванова

Отец ребёнка: Кокорин Иван Андреев

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
Неизвестно
Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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