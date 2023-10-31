Кокорина Анна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1900
Сын: Кокорин Илья Иванов
Отец ребёнка: Кокорин Иван Андреев
Бракосочетание
До 1900
Муж: Кокорин Иван Андреев
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Кокорина Любовь Иванова
Отец ребёнка: Кокорин Иван Андреев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно