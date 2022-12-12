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Игонина Домна Алексеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

ГАПО ф.60 оп.4 д. 240 РС 1858г с.Смольково Бахметьева и Миллер
Рождение ребёнка
1831

Сын: Игонин Гаврила Алексеев

Отец ребёнка: Игонин Алексей Игнатьев

Рождение ребёнка
1832

Сын: Игонин Афанасий Алексеев

Отец ребёнка: Игонин Алексей Игнатьев

Смольково, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия
ГАПО ф.60 оп.4 д. 240 РС 1858г с.Смольково Бахметьева и Миллер
Рождение ребёнка
1834

Сын: Игонин Павел Алексеев

Отец ребёнка: Игонин Алексей Игнатьев

Смольково, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия
ГАПО ф.60 оп.4 д. 240 РС 1858г с.Смольково Бахметьева и Миллер
Рождение ребёнка
19.07.1844

Сын: Игонин Роман Алексеев

Отец ребёнка: Игонин Алексей Игнатьев

Смольково, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия
ЦГА РМ Ф. 57 оп.1. Д.161 МК Саранского уезда 1844
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игонин Алексей Игнатьев

ГАПО ф.60 оп.4 д. 240 РС 1858г с.Смольково Бахметьева и Миллер
Смерть
Неизвестно
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