Игонина Домна Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАПО ф.60 оп.4 д. 240 РС 1858г с.Смольково Бахметьева и Миллер
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Игонин Алексей Игнатьев
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Игонин Алексей Игнатьев
ГАПО ф.60 оп.4 д. 240 РС 1858г с.Смольково Бахметьева и Миллер
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Игонин Алексей Игнатьев
ГАПО ф.60 оп.4 д. 240 РС 1858г с.Смольково Бахметьева и Миллер
Рождение ребёнка
19.07.1844
Отец ребёнка: Игонин Алексей Игнатьев
ЦГА РМ Ф. 57 оп.1. Д.161 МК Саранского уезда 1844
Бракосочетание
Неизвестно
ГАПО ф.60 оп.4 д. 240 РС 1858г с.Смольково Бахметьева и Миллер
Смерть
Неизвестно