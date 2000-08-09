Шиян Николай
Место рожденияс. Березово-Лука, , Полтавская, Украина
Дата рождения?.09.1919
Дата смерти09.08.2000
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1919
Отец: Шиян Кирилл
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Подкопаева Мария
Место жительства
Неизвестно
WWW: : http://podvignaroda.ru/?#id=1524554685&tab=navDetailManUbil
Рождение ребёнка
02.03.1949
Сын: Шиян Владимир
Мать ребёнка: Подкопаева Мария
Смерть
09.08.2000