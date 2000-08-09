Шиян Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шиян Николай

Место рождения

с. Березово-Лука, , Полтавская, Украина

Дата рождения

?.09.1919

Дата смерти

09.08.2000

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1917 г.р.

Дети

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1919

Отец: Шиян Кирилл

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подкопаева Мария

Место жительства
Неизвестно
WWW: : http://podvignaroda.ru/?#id=1524554685&tab=navDetailManUbil
Рождение ребёнка
02.03.1949

Сын: Шиян Владимир

Мать ребёнка: Подкопаева Мария

Смерть
09.08.2000

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