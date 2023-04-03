Захарьин Прокофий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Захарьин Осип
Рождение ребёнка
1829
Сын: Захарьин Лукьян
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
1833
Сын: Захарьин Данила
Мать ребёнка: Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия
Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно