Захарьин Прокофий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарьин Прокофий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1756 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1814 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Захарьин Осип

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
1829

Сын: Захарьин Лукьян

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
1833

Сын: Захарьин Данила

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Надежда

Мать ребёнка: Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия

Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
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