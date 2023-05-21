Пертуева Марья Михеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1818
Сын: Пертуев Григорий Егорович
Отец ребёнка: Пертуев Егор Иванович
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Пертуев Егор Иванович
Рождение ребёнка
1824
Сын: Пертуев Мин Егорович
Отец ребёнка: Пертуев Егор Иванович
Упоминание
30.07.1850
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно