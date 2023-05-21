Пертуева Марья Михеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пертуева Марья Михеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1785 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Сын: Пертуев Григорий Егорович

Отец ребёнка: Пертуев Егор Иванович

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1822

Сын: Пертуев Федор Егорович

Отец ребёнка: Пертуев Егор Иванович

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1824

Сын: Пертуев Мин Егорович

Отец ребёнка: Пертуев Егор Иванович

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Упоминание
30.07.1850
Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пертуев Егор Иванович

Смерть
Неизвестно
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