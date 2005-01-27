Запевалова (Конторкина) Надежда Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗапевалова (Конторкина) Надежда Васильевна

Запевалова (Конторкина) Надежда Васильевна

avatar

Место рождения

г. Семенов, Нижегородская область, Россия

Дата рождения

30.09.1912

Дата смерти

27.01.2005

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1912

Отец: Конторкин Василий

Мать: Конторкина Александра

г. Семенов, Нижегородская область, Россия
Бракосочетание
?.02.1935

Муж: Запевалов Данил Петрович

Рождение ребёнка
03.01.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Запевалов Данил Петрович

д.Малиновка, Семеновского р-на, Нижегородской обл.
Рождение ребёнка
28.08.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Запевалов Данил Петрович

д.Малиновка, Семеновского р-на, Нижегородской обл.
Смерть
27.01.2005
г. Семенов, Нижегородская область, Россия
Похороны
29.01.2005
г. Семенов, Нижегородская область, Россия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close