Запевалова (Конторкина) Надежда Васильевна
Место рожденияг. Семенов, Нижегородская область, Россия
Дата рождения30.09.1912
Дата смерти27.01.2005
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1912
Отец: Конторкин Василий
Мать: Конторкина Александра
г. Семенов, Нижегородская область, Россия
Бракосочетание
?.02.1935
Рождение ребёнка
03.01.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Запевалов Данил Петрович
д.Малиновка, Семеновского р-на, Нижегородской обл.
Рождение ребёнка
28.08.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Запевалов Данил Петрович
д.Малиновка, Семеновского р-на, Нижегородской обл.
Смерть
27.01.2005
г. Семенов, Нижегородская область, Россия
Похороны
29.01.2005
г. Семенов, Нижегородская область, Россия