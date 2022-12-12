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Никифоров Александр Леонтьевич

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Место рождения

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

19.10.1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1888 ст.

Отец: Никифоров Леонтий Акимович

Мать: Никифорова Екатерина Федоровна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
10.11.1908 ст.

Жена: Никифорова Прасковья Петровна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
01.12.1910 ст.

Дочь: Ермилова Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Никифорова Прасковья Петровна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия Александровна

Мать ребёнка: Никифорова Прасковья Петровна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агрипина Александровна

Мать ребёнка: Никифорова Прасковья Петровна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никифоров Николай Александрович

Мать ребёнка: Никифорова Прасковья Петровна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Место жительства
Неизвестно
Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
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