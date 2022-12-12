Никифоров Александр Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения19.10.1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1888 ст.
Бракосочетание
10.11.1908 ст.
Рождение ребёнка
01.12.1910 ст.
Дочь: Ермилова Анастасия Александровна
Мать ребёнка: Никифорова Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия Александровна
Мать ребёнка: Никифорова Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агрипина Александровна
Мать ребёнка: Никифорова Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никифоров Николай Александрович
Мать ребёнка: Никифорова Прасковья Петровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно