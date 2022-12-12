Кашлаев Илья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1916
Сын: Кашлаев Егор Ильич
Мать ребёнка: Кошлаева Анна Исаевна
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: Кошлаева Анна Исаевна
Рождение ребёнка
11.05.1926
Сын: Кашлаев Борис Ильич
Мать ребёнка: Кошлаева Анна Исаевна
Смерть
Неизвестно