Долгов Никита Ефремович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДолгов Никита Ефремович

Долгов Никита Ефремович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

1898

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Долгов Евфрем

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долгова Ксения Яковлевна

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Долгова Татьяна Никитична

Мать ребёнка: Долгова Ксения Яковлевна

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Долгова Матрена Никитична

Мать ребёнка: Долгова Ксения Яковлевна

Смерть
1898
Умер от чахотки

Мы используем куки для улучшения работы сайта.