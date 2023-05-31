Долгов Никита Ефремович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смерти1898
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Долгов Евфрем
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Долгова Ксения Яковлевна
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Долгова Татьяна Никитична
Мать ребёнка: Долгова Ксения Яковлевна
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Долгова Матрена Никитична
Мать ребёнка: Долгова Ксения Яковлевна
Смерть
1898
Умер от чахотки