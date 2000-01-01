Мартынова Пелагия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартынова Пелагия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.05.1891

Дочь: Ирина Алексеевна

Отец ребёнка: Мартынов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
18.06.1894

Дочь: Агрипина Ивановна

Отец ребёнка: Мартынов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
25.09.1898

Дочь: Гусева Зинаида (Зиновия) Алексеевна

Отец ребёнка: Мартынов Алексей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартынов Алексей Иванович

Смерть
Неизвестно
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