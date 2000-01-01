Мартынова Пелагия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.05.1891
Дочь: Ирина Алексеевна
Отец ребёнка: Мартынов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
18.06.1894
Дочь: Агрипина Ивановна
Отец ребёнка: Мартынов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
25.09.1898
Дочь: Гусева Зинаида (Зиновия) Алексеевна
Отец ребёнка: Мартынов Алексей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно