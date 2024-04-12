Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Колпаков Прокофий Павлович
Колпаков Прокофий Павлович
Написать автору
Древо
Место рождения
Вторые Тербуны
, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Дата рождения
1851
Дата смерти
1851
Пол
Мужской
Отец
Колпаков Павел Андреевич
1811 г.р.
Мать
Колпакова Матрена Васильевна
1815 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец:
Колпаков Павел Андреевич
Мать:
Колпакова Матрена Васильевна
Вторые Тербуны
, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
1851
Вторые Тербуны
, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия