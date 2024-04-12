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Колпаков Прокофий Павлович

Место рождения

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1851

Дата смерти

1851

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Колпаков Павел Андреевич

Мать: Колпакова Матрена Васильевна

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
1851
Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
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