Талдыкин Фетис (Феоктист) Спиридонович
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смерти1855
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Талдыкин Спиридон Антонович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Талдыкина Анна Феоктистовна
Мать ребёнка: Талдыкина Елена Игнатьевна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Талдыкин Иван Феоктистович
Мать ребёнка: Талдыкина Елена Игнатьевна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Талдыкина Наталья Феоктистовна
Мать ребёнка: Талдыкина Елена Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1855