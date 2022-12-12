Талдыкин Фетис (Феоктист) Спиридонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талдыкин Фетис (Феоктист) Спиридонович

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Место рождения

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1801

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Талдыкин Спиридон Антонович

Мать: не указана

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Талдыкина Анна Феоктистовна

Мать ребёнка: Талдыкина Елена Игнатьевна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Талдыкин Иван Феоктистович

Мать ребёнка: Талдыкина Елена Игнатьевна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Талдыкина Наталья Феоктистовна

Мать ребёнка: Талдыкина Елена Игнатьевна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Талдыкина Елена Игнатьевна

Смерть
1855
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