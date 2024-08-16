Безродный Ермолай Наумович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безродный Ермолай Наумович

Место рождения

Гнидин, Старобельский уезд, Харьковская губерния

Дата рождения

Около 1817

Дата смерти

1849

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817

Отец: Безродный Наум Тимофеевич

Мать: Безродная Александра

Гнидин, Старобельский уезд, Харьковская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Безродная Соломонида Харитоновна

Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Безродный Нестор Ермолаевич

Мать ребёнка: Безродная Соломонида Харитоновна

Гнидин, Старобельский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Безродный Моисей Ермолаевич

Мать ребёнка: Безродная Соломонида Харитоновна

Гнидин, Старобельский уезд, Харьковская губерния
Смерть
1849
Гнидин, Старобельский уезд, Харьковская губерния

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