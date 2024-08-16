Безродный Ермолай Наумович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1817
Дата смерти1849
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817
Отец: Безродный Наум Тимофеевич
Мать: Безродная Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Безродный Нестор Ермолаевич
Мать ребёнка: Безродная Соломонида Харитоновна
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Безродный Моисей Ермолаевич
Мать ребёнка: Безродная Соломонида Харитоновна
Смерть
1849