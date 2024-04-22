Гутов Семен Гаврилович
Место рождения
Дата рождения1917
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Рождение ребёнка
1942
Рождение ребёнка
1946
Рождение ребёнка
25.01.1954
Рождение ребёнка
25.01.1954
Смерть
Неизвестно
Коурак, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Похороны
Неизвестно
Московская область