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Гутов Семен Гаврилович

Место рождения

Желтоногина, Кауракская волость, Кузнецкий уезд

Дата рождения

1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1891 г.р.

Мать

1887 г.р.

Дети

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Добавил:

ОЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Гутов Гавриил Васильевич

Мать: Гутова Екатерина Евстафьевна

Желтоногина, Кауракская волость, Кузнецкий уезд
Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гутова Валентина Александровна

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гутова Валентина Александровна

Рождение ребёнка
25.01.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гутова Валентина Александровна

Славгород, город Славгород, Алтайский край
Рождение ребёнка
25.01.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гутова Валентина Александровна

Славгород, город Славгород, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
Коурак, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Похороны
Неизвестно
Московская область
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