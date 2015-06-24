Дёмшина (Ракина) Валентина Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1954
Дата смерти24.06.2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.07.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
24.06.2015