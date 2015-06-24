Дёмшина (Ракина) Валентина Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дёмшина (Ракина) Валентина Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1954

Дата смерти

24.06.2015

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.07.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
24.06.2015
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