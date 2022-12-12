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Сементовский Сергей Иванович

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Место рождения

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Дата рождения

11.05.1889 ст.

Дата смерти

15.01.1971

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1888 г.р.

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1889 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Бракосочетание
30.04.1916

Жена: Сементовская Цецилия Менашевна

Харбин, КНР
Рождение ребёнка
24.06.1917

Сын: Сементовский Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Сементовская Цецилия Менашевна

Харбин, КНР
Смерть
15.01.1971
San Francisco, USA
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