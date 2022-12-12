Сементовский Сергей Иванович
Место рождения
Дата рождения11.05.1889 ст.
Дата смерти15.01.1971
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1889 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.04.1916
Харбин, КНР
Рождение ребёнка
24.06.1917
Сын: Сементовский Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Сементовская Цецилия Менашевна
Харбин, КНР
Смерть
15.01.1971
San Francisco, USA