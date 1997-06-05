Поздняков Павел Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1926
Дата смерти05.06.1997
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
10.10.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.02.1948
Урджар, Урджарский район, Абайская область
Рождение ребёнка
07.10.1948
Дочь: Гусева (Позднякова) Галина Павловна
Мать ребёнка: Позднякова (Шагарова) Устинья Петровна
Батпакты, Урджарский район, Абайская область
Рождение ребёнка
16.04.1950
Сын: Поздняков Владимир Павлович
Мать ребёнка: Позднякова (Шагарова) Устинья Петровна
Рождение ребёнка
14.12.1951
Дочь: Позднякова Валентина Павловна
Мать ребёнка: Позднякова (Шагарова) Устинья Петровна
Рождение ребёнка
03.04.1954
Сын: Поздняков Виктор Павлович
Мать ребёнка: Позднякова (Шагарова) Устинья Петровна
Рождение ребёнка
25.05.1956
Сын: Поздняков Николай Павлович
Мать ребёнка: Позднякова (Шагарова) Устинья Петровна
Рождение ребёнка
09.12.1959
Мать ребёнка: Позднякова (Шагарова) Устинья Петровна
Рождение ребёнка
28.06.1968
Дочь: Васюкова (Позднякова) Любовь Павловна
Мать ребёнка: Позднякова (Шагарова) Устинья Петровна
Смерть
05.06.1997