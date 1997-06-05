Поздняков Павел Павлович 10.10.1926 — найти родственников по фамилии на Familio
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Поздняков Павел Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1926

Дата смерти

05.06.1997

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.02.1948

Жена: Позднякова (Шагарова) Устинья Петровна

Урджар, Урджарский район, Абайская область
Рождение ребёнка
07.10.1948

Дочь: Гусева (Позднякова) Галина Павловна

Мать ребёнка: Позднякова (Шагарова) Устинья Петровна

Батпакты, Урджарский район, Абайская область
Рождение ребёнка
16.04.1950

Сын: Поздняков Владимир Павлович

Мать ребёнка: Позднякова (Шагарова) Устинья Петровна

Рождение ребёнка
14.12.1951

Дочь: Позднякова Валентина Павловна

Мать ребёнка: Позднякова (Шагарова) Устинья Петровна

Рождение ребёнка
03.04.1954

Сын: Поздняков Виктор Павлович

Мать ребёнка: Позднякова (Шагарова) Устинья Петровна

Рождение ребёнка
25.05.1956

Сын: Поздняков Николай Павлович

Мать ребёнка: Позднякова (Шагарова) Устинья Петровна

Рождение ребёнка
09.12.1959

Сын: Поздняков Павел Павлович

Мать ребёнка: Позднякова (Шагарова) Устинья Петровна

Рождение ребёнка
28.06.1968

Дочь: Васюкова (Позднякова) Любовь Павловна

Мать ребёнка: Позднякова (Шагарова) Устинья Петровна

Смерть
05.06.1997

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