Михайловский Здислав Каземирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайловский Здислав Каземирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайловский Андрей Здиславович

Мать ребёнка: Онищенко-Михайловская Лариса Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайловский Леонид Здиславович

Мать ребёнка: Онищенко-Михайловская Лариса Трофимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Онищенко-Михайловская Лариса Трофимовна

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