Гордиенко Владимир Николаевич 24.10.1959 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гордиенко Владимир Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1959

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1959

Отец: Гордиенко Николай Кириллович

Мать: Гордиенко (Мастерова) Анна Владимировна

Рождение ребёнка
01.05.1982

Сын: Гордиенко Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Гордиенко Галина Валильевна

Рождение ребёнка
29.12.1983

Сын: Гордиенко Кирилл Владимирович

Мать ребёнка: Гордиенко Галина Валильевна

Рождение ребёнка
07.07.1987

Дочь: Гордиенко Надежда Владимировна

Мать ребёнка: Гордиенко Галина Валильевна

Рождение ребёнка
10.01.2004

Сын: Гордиенко Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Гордиенко (Митрофанова) Евгения Николаевна

Жуков, Жуковский муниципальный район, Калужская область

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