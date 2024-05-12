Гордиенко Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.10.1959
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1959
Рождение ребёнка
01.05.1982
Сын: Гордиенко Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Гордиенко Галина Валильевна
Рождение ребёнка
29.12.1983
Сын: Гордиенко Кирилл Владимирович
Мать ребёнка: Гордиенко Галина Валильевна
Рождение ребёнка
07.07.1987
Дочь: Гордиенко Надежда Владимировна
Мать ребёнка: Гордиенко Галина Валильевна
Рождение ребёнка
10.01.2004
Сын: Гордиенко Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Гордиенко (Митрофанова) Евгения Николаевна
Жуков, Жуковский муниципальный район, Калужская область