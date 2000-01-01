Нигъмәтҗан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: ?
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: Миннихан
СССР, деревня Олы Бакырчы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Миннихан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нигъмәтҗанова Гәзикамал
Мать ребёнка: Миннихан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нигъмәтҗанова Минкамал
Мать ребёнка: Миннихан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нигъмәтҗанова Минбану
Мать ребёнка: Миннихан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нигматжанова Миңҗамал
Мать ребёнка: Миннихан
Смерть
Неизвестно