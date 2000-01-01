Нигъмәтҗан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нигъмәтҗан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: ?

Рождение ребёнка
1909

Сын: Нигъмәтҗанов Мингәрәйй

Мать ребёнка: Миннихан

СССР, деревня Олы Бакырчы
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нигъмәтҗанов Хәсәнҗан

Мать ребёнка: Миннихан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нигъмәтҗанова Гәзикамал

Мать ребёнка: Миннихан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нигъмәтҗанова Минкамал

Мать ребёнка: Миннихан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нигъмәтҗанова Минбану

Мать ребёнка: Миннихан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нигматжанова Миңҗамал

Мать ребёнка: Миннихан

Смерть
Неизвестно
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