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Власов Данила Степанович

Место рождения

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

Около 1799

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: Власов Степан Меньшой Иванович

Мать: не указана

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Власов Прокопий Данилович

Мать ребёнка: Власова Матрена Тимофеевна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Власов Стефан Данилович

Мать ребёнка: Власова Матрена Тимофеевна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Власова Агафья Даниловна

Мать ребёнка: Власова Матрена Тимофеевна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Власова Матрена Даниловна

Мать ребёнка: Власова Матрена Тимофеевна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Власова Наталья Даниловна

Мать ребёнка: Власова Матрена Тимофеевна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

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