Власов Данила Степанович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1799
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Отец: Власов Степан Меньшой Иванович
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Власов Прокопий Данилович
Мать ребёнка: Власова Матрена Тимофеевна
Рождение ребёнка
Около 1825
Мать ребёнка: Власова Матрена Тимофеевна
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Власова Агафья Даниловна
Мать ребёнка: Власова Матрена Тимофеевна
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Власова Матрена Даниловна
Мать ребёнка: Власова Матрена Тимофеевна
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Власова Наталья Даниловна
Мать ребёнка: Власова Матрена Тимофеевна