Фрид Григорий Самуилович
Место рождения
Дата рождения22.09.1915
Дата смерти22.09.2012
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1915 по 1922
Место жительства
С 1922 по 1927
Место жительства
С 1927
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Место жительства
По 1939
Место жительства
С 1945 по 2012
Смерть
22.09.2012