Фрид Григорий Самуилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фрид Григорий Самуилович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

22.09.1915

Дата смерти

22.09.2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1915 по 1922
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1922 по 1927
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1927
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Место жительства
По 1939
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1945 по 2012
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
22.09.2012
Москва, город федерального значения Москва
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