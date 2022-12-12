Седова Акилина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Седова Акилина Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1741

Дата смерти

До 1784

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1738 г.р.

Дети

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.06.1774

Сын: Седов Евсевий Иванович

Отец ребёнка: Седов Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
13.06.1777 ст.

Сын: Седов Елисей (Евсевий) Иванович

Отец ребёнка: Седов Иван Дмитриевич

Салтановское, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Седов Иван Дмитриевич

Смерть
До 1784
Салтановское, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
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