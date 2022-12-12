Седова Акилина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1741
Дата смертиДо 1784
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.06.1774
Отец ребёнка: Седов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
13.06.1777 ст.
Сын: Седов Елисей (Евсевий) Иванович
Отец ребёнка: Седов Иван Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1784