Янчин Владимир Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Янчин Владимир Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1912 г.р.

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1950

Сын: Янчин Федор Владимирович

Мать ребёнка: Янчина Мария Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Янчина Мария Фёдоровна

Смерть
1994
Похороны
Неизвестно
Шуваловское кладбище, Санкт-Петербург, город Санкт-Петербург, Saint Petersburg, Russia
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