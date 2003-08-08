Янчин Владимир Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1950
Мать ребёнка: Янчина Мария Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Янчина Мария Фёдоровна
Смерть
1994
Похороны
Неизвестно
Шуваловское кладбище, Санкт-Петербург, город Санкт-Петербург, Saint Petersburg, Russia