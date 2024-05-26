Назарова (Сафонова) Кристина (Христинья, Харитина) Моисеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869
Отец: Сафонов Моисей Луппов
Бракосочетание
03.11.1886
Муж: Назаров Иосиф Петров
Рождение ребёнка
11.10.1888
Отец ребёнка: Назаров Иосиф Петров
Рождение ребёнка
Около 1903
Дочь: Назарова Наталья Иосифова
Отец ребёнка: Назаров Иосиф Петров
Смерть
Неизвестно