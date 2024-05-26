Назарова (Сафонова) Кристина (Христинья, Харитина) Моисеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назарова (Сафонова) Кристина (Христинья, Харитина) Моисеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869

Отец: Сафонов Моисей Луппов

Мать: Сафонова Марина Прокопиева

Бракосочетание
03.11.1886

Муж: Назаров Иосиф Петров

Рождение ребёнка
11.10.1888

Сын: Назаров Андрей Иосифов

Отец ребёнка: Назаров Иосиф Петров

Рождение ребёнка
Около 1903

Дочь: Назарова Наталья Иосифова

Отец ребёнка: Назаров Иосиф Петров

Смерть
Неизвестно

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