Свешникова (Коурцова) Дарья Осиповна
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рождения1804
Дата смертиПосле 1860
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
24.01.1822
Рождение ребёнка
22.01.1826
Сын: Свешников Игнатий Иванович
Отец ребёнка: Свешников Иван Иванович
Рождение ребёнка
27.04.1828
Дочь: (Свешникова) Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Свешников Иван Иванович
Рождение ребёнка
26.10.1830
Дочь: (Свешникова) Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Свешников Иван Иванович
Рождение ребёнка
25.10.1834
Сын: Свешников Кузьма Иванович
Отец ребёнка: Свешников Иван Иванович
Смерть
После 1860