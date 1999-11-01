Галимов Илгиз Вагизович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галимов Илгиз Вагизович

Место рождения

г.Лениногорск

Дата рождения

28.10.1954

Дата смерти

01.11.1999

Пол

Мужской

Отец

1926 г.р.

Мать

1930 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1954

Отец: Галимов Вагиз Габдельвалиевич

Мать: Галимова Сылу

г.Лениногорск
Рождение ребёнка
28.08.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Лениногорск
Рождение ребёнка
29.05.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Лениногорск
Смерть
01.11.1999
г.Лениногорск
Похороны
Неизвестно
г. Лениногорск, Республика Татарстан, Россия
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