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Финашина Валентина Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Финашин Федор Семенович

Мать: Финашина Агафья Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бржезицкий Виктор Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чигиров Роберт Петрович

Рождение ребёнка
27.12.1959

Дочь: Пронина (Бржезицкая) Светлана Викторовна

Отец ребёнка: Бржезицкий Виктор Николаевич

Рождение ребёнка
01.12.1965

Сын: Чигиров Сергей Робертович

Отец ребёнка: Чигиров Роберт Петрович

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