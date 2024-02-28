Елизаров Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елизаров Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елизаров Василий Васильевич

Мать ребёнка: Елизарова Татьяна Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елизаров Павел Васильевич

Мать ребёнка: Елизарова Татьяна Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елизарова Татьяна Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елизаров Иван Васильевич

Мать ребёнка: Елизарова Татьяна Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елизаров Фёдор Васильевич

Мать ребёнка: Елизарова Татьяна Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Найдёнова Анна Васильевна

Мать ребёнка: Елизарова Татьяна Тимофеевна

Смерть
Неизвестно

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