Елизаров Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Елизаров Василий Васильевич
Мать ребёнка: Елизарова Татьяна Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Елизаров Павел Васильевич
Мать ребёнка: Елизарова Татьяна Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Елизарова Татьяна Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Елизаров Фёдор Васильевич
Мать ребёнка: Елизарова Татьяна Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Найдёнова Анна Васильевна
Мать ребёнка: Елизарова Татьяна Тимофеевна
Смерть
Неизвестно