Балюк Николай Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балюк Николай Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.09.1930

Дата смерти

10.02.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.04.1958

Дочь: Головченко Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Балюк Вера Петровна

Казахстан, Целиноградская обл., пос. Богембай
Рождение ребёнка
07.11.1971

Сын: Балюк Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Балюк Вера Петровна

Казахстан, Целиноградская обл., пос. Богенбай
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Балюк Вера Петровна

Смерть
10.02.1983
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