Балюк Николай Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.09.1930
Дата смерти10.02.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.04.1958
Дочь: Головченко Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Балюк Вера Петровна
Казахстан, Целиноградская обл., пос. Богембай
Рождение ребёнка
07.11.1971
Сын: Балюк Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Балюк Вера Петровна
Казахстан, Целиноградская обл., пос. Богенбай
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Балюк Вера Петровна
Смерть
10.02.1983