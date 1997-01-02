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Дәминов Фәнис

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Место рождения

СССР, деревня Олы Бакырчы

Дата рождения

21.04.1968

Пол

Мужской

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1968

Отец: Дәминов Фарук

Мать: Дәминова Рузия

СССР, деревня Олы Бакырчы
Бракосочетание
22.09.1995

Жена: Дәминова Венера

Рождение ребёнка
02.01.1997

Дочь: Дәминова Диләрә

Мать ребёнка: Дәминова Венера

г. Мурманск
Рождение ребёнка
25.05.2000

Дочь: Дәминова Регина

Мать ребёнка: Дәминова Венера

г. Мурманск
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