Дәминов Фәнис
Место рожденияСССР, деревня Олы Бакырчы
Дата рождения21.04.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1968
Отец: Дәминов Фарук
Мать: Дәминова Рузия
СССР, деревня Олы Бакырчы
Бракосочетание
22.09.1995
Жена: Дәминова Венера
Рождение ребёнка
02.01.1997
Дочь: Дәминова Диләрә
Мать ребёнка: Дәминова Венера
г. Мурманск
Рождение ребёнка
25.05.2000
Дочь: Дәминова Регина
Мать ребёнка: Дәминова Венера
г. Мурманск