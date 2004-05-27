Будаева (Цыденова) Валентина Сангадиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.09.1955
Дата смерти27.05.2004
ПолЖенский
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1955
Рождение ребёнка
26.01.1976
Сын: Будаев Виталий Жамсаранович
Отец ребёнка: Будаев Жамсаран Ванданович
Рождение ребёнка
31.05.1978
Сын: Будаев Абзай Жамсаранович
Отец ребёнка: Будаев Жамсаран Ванданович
Рождение ребёнка
07.04.1980
Сын: Будаев Александр Жамсаранович
Отец ребёнка: Будаев Жамсаран Ванданович
Рождение ребёнка
07.06.1983
Дочь: Будаева Марина Жамсарановна
Отец ребёнка: Будаев Жамсаран Ванданович
Рождение ребёнка
29.08.1986
Сын: Будаев Сергей Жамсаранович
Отец ребёнка: Будаев Жамсаран Ванданович
Смерть
27.05.2004