Будаева (Цыденова) Валентина Сангадиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Будаева (Цыденова) Валентина Сангадиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.09.1955

Дата смерти

27.05.2004

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1955

Отец: Цыденов Сангади Цыренович

Мать: Цыденова Мария Доржиевна?

Рождение ребёнка
26.01.1976

Сын: Будаев Виталий Жамсаранович

Отец ребёнка: Будаев Жамсаран Ванданович

Рождение ребёнка
31.05.1978

Сын: Будаев Абзай Жамсаранович

Отец ребёнка: Будаев Жамсаран Ванданович

Рождение ребёнка
07.04.1980

Сын: Будаев Александр Жамсаранович

Отец ребёнка: Будаев Жамсаран Ванданович

Рождение ребёнка
07.06.1983

Дочь: Будаева Марина Жамсарановна

Отец ребёнка: Будаев Жамсаран Ванданович

Рождение ребёнка
29.08.1986

Сын: Будаев Сергей Жамсаранович

Отец ребёнка: Будаев Жамсаран Ванданович

Смерть
27.05.2004
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