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Яков Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: Иван Алексеевич

Мать: Параскева Даниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Токарево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Павел Яковлевич

Мать ребёнка: Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Матрона Яковлевна

Мать ребёнка: Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Марфа Яковлевна

Мать ребёнка: Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
1821

Сын: Федор Яковлевич

Мать ребёнка: Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Парасковья Яковлевна

Мать ребёнка: Пелагея Ивановна

Смерть
Неизвестно

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