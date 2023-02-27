Яков Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1785
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785
Отец: Иван Алексеевич
Мать: Параскева Даниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Токарево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1809
Сын: Павел Яковлевич
Мать ребёнка: Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Матрона Яковлевна
Мать ребёнка: Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Марфа Яковлевна
Мать ребёнка: Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1817
Сын: Иван Яковлевич
Мать ребёнка: Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1821
Сын: Федор Яковлевич
Мать ребёнка: Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Парасковья Яковлевна
Мать ребёнка: Пелагея Ивановна
Смерть
Неизвестно