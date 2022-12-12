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Лука Осипов
Лука Осипов
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1685
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Осип
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1685
Отец:
Осип
Мать: не указана
РГАДА ф.350 оп.1 д.493 Ярославский уезд перепись 1710г
Смерть
Неизвестно
Долматово
, Левашевская волость, Костромской уезд
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