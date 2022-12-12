Лука Осипов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лука Осипов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1685

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1685

Отец: Осип

Мать: не указана

РГАДА ф.350 оп.1 д.493 Ярославский уезд перепись 1710г
Смерть
Неизвестно
Долматово, Левашевская волость, Костромской уезд
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