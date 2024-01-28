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Муравьёв Николай Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.07.1940

Пол

Мужской

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1940

Отец: Муравьёв Егор Сидорович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Муравьёва Валентина Александровна

Рождение ребёнка
06.01.1969

Сын: Муравьёв Игорь Николаевич

Мать ребёнка: Муравьёва Валентина Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
26.11.1972

Сын: Муравьёва Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Муравьёва Валентина Александровна

Москва, город федерального значения Москва

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