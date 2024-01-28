Муравьёв Николай Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.07.1940
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1940
Отец: Муравьёв Егор Сидорович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.01.1969
Сын: Муравьёв Игорь Николаевич
Мать ребёнка: Муравьёва Валентина Александровна
Рождение ребёнка
26.11.1972
Сын: Муравьёва Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Муравьёва Валентина Александровна