Панычева Галина Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения22.07.1940
Дата смерти22.02.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1940
Рождение ребёнка
20.01.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.10.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
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Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
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Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
22.02.2019
Устюг, Емельяновский муниципальный район, Красноярский край