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Панычева Галина Фёдоровна

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Место рождения

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

Дата рождения

22.07.1940

Дата смерти

22.02.2019

Пол

Женский

Отец

1914 г.р.

Мать

1920 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1940

Отец: Панычев Фёдор Антонович

Мать: Панычева Александра Георгиевна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
20.01.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
22.10.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
22.02.2019
Устюг, Емельяновский муниципальный район, Красноярский край
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