Коломиец (Мищенко) Анна
Место рожденияс. Хейловщина Чернухинского района Полтавской области
Дата рождения18.02.1924
Дата смерти11.07.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1924
Отец: Мищенко Степан
Мать: Екатерина
Бракосочетание
29.?.1947
Муж: Коломиец Андрей
Рождение ребёнка
25.11.1948
Дочь: Данилевич (Коломиец) Нина
Отец ребёнка: Коломиец Андрей
Рождение ребёнка
02.06.1952
Дочь: Колесник (Коломиец) Лидия
Отец ребёнка: Коломиец Андрей
Смерть
11.07.2003
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно