Коломиец (Мищенко) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коломиец (Мищенко) Анна

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Место рождения

с. Хейловщина Чернухинского района Полтавской области

Дата рождения

18.02.1924

Дата смерти

11.07.2003

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1924

Отец: Мищенко Степан

Мать: Екатерина

Бракосочетание
29.?.1947

Муж: Коломиец Андрей

Рождение ребёнка
25.11.1948

Дочь: Данилевич (Коломиец) Нина

Отец ребёнка: Коломиец Андрей

Рождение ребёнка
02.06.1952

Дочь: Колесник (Коломиец) Лидия

Отец ребёнка: Коломиец Андрей

Смерть
11.07.2003
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно

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