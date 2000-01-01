Шифиркин Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШифиркин Михаил

Шифиркин Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1897 г.р.

Дети

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Софья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Софья

Смерть
Неизвестно
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