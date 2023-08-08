Анисья Еремеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Зыков Парамон Терентеевич
Рождение ребёнка
1839
Сын: Зыков Ермолай Парамонович
Отец ребёнка: Зыков Парамон Терентеевич
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Зыков Парамон Терентеевич
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Зыков Парамон Терентеевич
Рождение ребёнка
1850
Сын: Зыков Феоктист Парамонович
Отец ребёнка: Зыков Парамон Терентеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно