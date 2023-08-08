Анисья Еремеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисья Еремеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Сын: Зыков Фадей Парамонович

Отец ребёнка: Зыков Парамон Терентеевич

Рождение ребёнка
1839

Сын: Зыков Ермолай Парамонович

Отец ребёнка: Зыков Парамон Терентеевич

Рождение ребёнка
1840

Сын: Зыков Захар Парамонович

Отец ребёнка: Зыков Парамон Терентеевич

Рождение ребёнка
1848

Сын: Зыков Семен Парамонович

Отец ребёнка: Зыков Парамон Терентеевич

Рождение ребёнка
1850

Сын: Зыков Феоктист Парамонович

Отец ребёнка: Зыков Парамон Терентеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зыков Парамон Терентеевич

Смерть
Неизвестно
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