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Городецкий Алексей Львович

Место рождения

Спас-Ямщики, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

27.01.1881 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Спас-Ямщики, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Сын дьячка Ильинской Ямщиковской церкви Грязовецкого уезда.
Работа или профессия
Около 1848
Первомайский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Определен во священника к Николаевской Карачевской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Городецкая Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Первомайский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Городецкая Аполлинария Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Первомайский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Городецкая Елизавета Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Первомайский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
19.09.1879 ст.
Первомайский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Уволен за штат. (ВЕВ 1879 №20, стр.294)
Смерть
27.01.1881 ст.
Первомайский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
ВЕВ 1881 №5, стр.50.

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