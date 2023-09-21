Городецкий Алексей Львович
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смерти27.01.1881 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Сын дьячка Ильинской Ямщиковской церкви Грязовецкого уезда.
Работа или профессия
Около 1848
Определен во священника к Николаевской Карачевской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Городецкая Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Городецкая Аполлинария Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Городецкая Елизавета Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
19.09.1879 ст.
Уволен за штат. (ВЕВ 1879 №20, стр.294)
Смерть
27.01.1881 ст.
ВЕВ 1881 №5, стр.50.