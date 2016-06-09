Хрычков Виктор Спиридонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1952
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952
Рождение ребёнка
11.06.1984
Сын: Хрычков Константин Викторович
Мать ребёнка: Хрычкова Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хрычков Михаил Викторович
Мать ребёнка: Хрычкова Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хрычков Станислав Викторович
Мать ребёнка: Хрычкова Ольга Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хрычкова Ольга Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно