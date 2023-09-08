Константинова (Ахматова) Ольга Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Константинов Глеб Алексеевич
Отец ребёнка: Константинов Алексей Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Константинов Егор Алексеевич
Отец ребёнка: Константинов Алексей Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Константинова Полина Алексеевна
Отец ребёнка: Константинов Алексей Александрович
Бракосочетание
Неизвестно